الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

نخبة من الكُتّاب يوقّعون أعمالهم في «منتدى الإعلام»

نخبة من الكُتّاب يوقّعون أعمالهم في «منتدى الإعلام»
19 سبتمبر 2023 01:12

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة

تستضيف الدورة الحادية والعشرون من «منتدى الإعلام العربي 2023» ثلاثة من الكُتّاب المبدعين لتوقيع أعمال مختارة من أحدث وأهم ما قدموا من كتابات، وذلك في مقر الحدث الذي سينطلق في 26 سبتمبر الجاري، وتستمر أعماله على مدار يومين في مدينة جميرا- دبي.
وأعربت الدكتورة ميثا بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «عن ترحيب المنتدى بنخبة من المبدعين الذين وجدت أعمالهم صدى كبيراً لدى القارئ العربي»، وقالت: «سعياً لإضافة بُعد ثقافي للحدث الأبرز على ساحة الإعلام في المنطقة، ونظراً لما يمثله المؤلفون المشاركون في هذه الفعالية الخاصة من قيمة فكرية وثقافية في المنطقة، ينظم نادي دبي للصحافة بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي هذه الفعالية التي تتيح للكتاب فرصة التواصل مع قرائهم، وإثراء خبراتهم المهنية».
وأشادت بوحميد بالكتب التي سيتم توقيعها في المنتدى، مؤكدة أن الاحتفاء بالكتب والكتاب هو جزء من اهتمام النادي بالمشهد الثقافي العربي في عمومه كظاهرة حضاريّة تتكامل مع رسائل القطاع الإعلامي.
وأضافت: «لا شك أن فكرة مقابلة الكتاب في أجواء إعلامية والحصول على نسخة موقعة من إصداراتهم الأدبية والإبداعية، تشكل تجربة ثرية للقراء، حيث تشكل الفعالية فرصة مناسبة للّقاء أهم المؤلفين العرب ومحاورة قرائهم لهم بشكل مباشر ضمن حوار إعلامي وثقافي مفتوح، وفي هذا الإطار يسعدنا انضمام ثلاثة من الكُتّاب الذين تمكنوا من جذب انتباه القارئ بأعمال متميزة.
ويستضيف المنتدى الكاتب المصري الدكتور أسامة عبدالرؤوف الشاذلي صاحب رواية «أوراق شمعون المصري»، ضمن جلسة حوارية تديرها الإعلامية بروين حبيب، من مؤسسة دبي للإعلام، لمناقشة الرواية التي حققت رواجاً كبيراً ونجاحاً جماهيرياً، وتصدرت قوائم الأكثر مبيعاً على مدار عامين، وما تضمه الرواية من أفكار.
وأعرب الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي عن عميق امتنانه للدعوة التي تلقاها من منتدى الإعلام العربي للحديث عن تجربته الإبداعية، وتوقيع روايته «أوراق شمعون المصري»، مؤكداً تطلعه للقاء المشاركين في هذا الحدث الإعلامي الكبير، للإجابة عن أسئلتهم ومناقشة مضمون روايته.

دبي
الإمارات
منتدى الإعلام العربي
آخر الأخبار
مباشر.. تغطية خاصة
الإمارات
مباشر.. تغطية خاصة
اليوم 11:20
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©