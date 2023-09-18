نخبة من الكُتّاب يوقّعون أعمالهم في «منتدى الإعلام»

دبي (وام)

تستضيف الدورة الحادية والعشرون من «منتدى الإعلام العربي 2023» ثلاثة من الكُتّاب المبدعين لتوقيع أعمال مختارة من أحدث وأهم ما قدموا من كتابات، وذلك في مقر الحدث الذي سينطلق في 26 سبتمبر الجاري، وتستمر أعماله على مدار يومين في مدينة جميرا- دبي.

وأعربت الدكتورة ميثا بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «عن ترحيب المنتدى بنخبة من المبدعين الذين وجدت أعمالهم صدى كبيراً لدى القارئ العربي»، وقالت: «سعياً لإضافة بُعد ثقافي للحدث الأبرز على ساحة الإعلام في المنطقة، ونظراً لما يمثله المؤلفون المشاركون في هذه الفعالية الخاصة من قيمة فكرية وثقافية في المنطقة، ينظم نادي دبي للصحافة بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي هذه الفعالية التي تتيح للكتاب فرصة التواصل مع قرائهم، وإثراء خبراتهم المهنية».

وأشادت بوحميد بالكتب التي سيتم توقيعها في المنتدى، مؤكدة أن الاحتفاء بالكتب والكتاب هو جزء من اهتمام النادي بالمشهد الثقافي العربي في عمومه كظاهرة حضاريّة تتكامل مع رسائل القطاع الإعلامي.

وأضافت: «لا شك أن فكرة مقابلة الكتاب في أجواء إعلامية والحصول على نسخة موقعة من إصداراتهم الأدبية والإبداعية، تشكل تجربة ثرية للقراء، حيث تشكل الفعالية فرصة مناسبة للّقاء أهم المؤلفين العرب ومحاورة قرائهم لهم بشكل مباشر ضمن حوار إعلامي وثقافي مفتوح، وفي هذا الإطار يسعدنا انضمام ثلاثة من الكُتّاب الذين تمكنوا من جذب انتباه القارئ بأعمال متميزة.

ويستضيف المنتدى الكاتب المصري الدكتور أسامة عبدالرؤوف الشاذلي صاحب رواية «أوراق شمعون المصري»، ضمن جلسة حوارية تديرها الإعلامية بروين حبيب، من مؤسسة دبي للإعلام، لمناقشة الرواية التي حققت رواجاً كبيراً ونجاحاً جماهيرياً، وتصدرت قوائم الأكثر مبيعاً على مدار عامين، وما تضمه الرواية من أفكار.

وأعرب الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي عن عميق امتنانه للدعوة التي تلقاها من منتدى الإعلام العربي للحديث عن تجربته الإبداعية، وتوقيع روايته «أوراق شمعون المصري»، مؤكداً تطلعه للقاء المشاركين في هذا الحدث الإعلامي الكبير، للإجابة عن أسئلتهم ومناقشة مضمون روايته.