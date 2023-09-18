الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«كن واعياً» في قاعات السينما بالشارقة

«كن واعياً» في قاعات السينما بالشارقة
19 سبتمبر 2023 01:12

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة فعاليات حملة التوعية «كن واعياً» التي أطلقتها إدارتا الإعلام والعلاقات العامة والتحريات والمباحث الجنائية توعية للجمهور من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر بثها رسائل توعية لأفراد المجتمع عبر «شاشات السينما»؛ بهدف نشر التوعية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وما قد يواجهه الأطفال من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع شركة «فوكس سينما».
وأكد العقيد الدكتور محمد بطي الهاجري -نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة- حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام بالشرطة تسعى إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، إذ إن شاشات السينما تعتبر أسلوباً مستحدثاً في تعزيز الوعي المجتمعي مثنياً على التعاون الذي يؤكد المسؤولية المجتمعية لشركة ‏«فوكس سينما» في دعم جهود شرطة الشارقة لتعزيز الأمن والاستقرار.
ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم الرضوخ لأي تهديد أو ابتزاز من المتصيدين ‏والمحتالين وسرعة الإبلاغ من خلال خدمة حارس عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقةwww.shjpolice.gov.ae، أو بالتواصل عبر الأرقام «0559992158» أو «065943228» أو بالتواصل على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة.

شرطة الشارقة
الإمارات
الشارقة
الاحتيال الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لسانت كيتس ونيفيس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©