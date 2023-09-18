«كن واعياً» في قاعات السينما بالشارقة

الشارقة (وام)

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة فعاليات حملة التوعية «كن واعياً» التي أطلقتها إدارتا الإعلام والعلاقات العامة والتحريات والمباحث الجنائية توعية للجمهور من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر بثها رسائل توعية لأفراد المجتمع عبر «شاشات السينما»؛ بهدف نشر التوعية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وما قد يواجهه الأطفال من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع شركة «فوكس سينما».

وأكد العقيد الدكتور محمد بطي الهاجري -نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة- حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام بالشرطة تسعى إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، إذ إن شاشات السينما تعتبر أسلوباً مستحدثاً في تعزيز الوعي المجتمعي مثنياً على التعاون الذي يؤكد المسؤولية المجتمعية لشركة ‏«فوكس سينما» في دعم جهود شرطة الشارقة لتعزيز الأمن والاستقرار.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم الرضوخ لأي تهديد أو ابتزاز من المتصيدين ‏والمحتالين وسرعة الإبلاغ من خلال خدمة حارس عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقةwww.shjpolice.gov.ae، أو بالتواصل عبر الأرقام «0559992158» أو «065943228» أو بالتواصل على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة.