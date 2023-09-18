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الإمارات

الكونغرس العالمي للإعلام يبحث التعاون مع معرض IBC

محمد جلال الريسي ووفد «وام» خلال الزيارة (وام)
19 سبتمبر 2023 01:12

أمستردام (وام)

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، خلال زيارته العاصمة الهولندية، أمستردام، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الكونغرس العالمي للإعلام ومعرض «IBC» المتخصص بالبث الفضائي الذي تحتضنه العاصمة الهولندية حالياً.
والتقى وفد «وام»، خلال الزيارة، كبار القائمين على المعرض، وجرى بحث فرص وإمكانيات تفعيل التعاون والشراكة بين الكونغرس العالمي للإعلام والمعرض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد محمد جلال الريسي، خلال اللقاء، حرص الكونغرس العالمي للإعلام على تعزيز تعاونه مع معرض «IBC»، خاصة في ظل تركيز الكونغرس على مواكبة أحدث التقنيات المتعلقة بإنتاج وبث المنتج الإعلامي في إطار نهجه القائم على دعم صناعة الإعلام حول العالم لتسهم بدورها في تعزيز مسيرة بناء الأوطان وتقدمها.
وشدد على أن الإعلام الحديث يعتمد بصورة جوهرية على التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز أهميته، وتقديم محتوى إعلامي أفضل وأكثر تفاعلية وموثوقية للمجتمع، منوهاً بأنه بفضل التقنيات الحديثة أصبح بالإمكان نقل المعلومات والأخبار وإيصال المحتوى الإعلامي الهادف بسرعة وفاعلية إلى أوسع شريحة من الجمهور.
وتفقد وفد «وام» أجنحة المعرض الذي تشارك فيه أبرز الشركات العالمية المصنعة لأدوات وأجهزة البث التلفزيوني والإعلامي، وتعرَّف من ممثليها على أهم التطورات التي يشهدها القطاع، والتقى مطوري التجهيزات التكنولوجية، وعقد سلسلة لقاءات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين ومندوبي الشركات المصنعة. 
والتقى وفد «وام»، خلال الزيارة، كبار المسؤولين في مؤسسة «IBC»، وجرى بحث فرص وإمكانيات تفعيل التعاون والشراكة بين الوكالة والمؤسسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد محمد جلال الريسي، خلال اللقاء، حرص «وام» على تعزيز تعاونها وتفعيل شراكتها مع مؤسسة «IBC»، خاصة في ظل سعيها لمواكبة أحدث التقنيات المتعلقة بإنتاج وبث منتجها الإعلامي المتنوع للمتلقين والمهتمين ومختلف شرائح الجمهور.

الكونغرس العالمي للإعلام
هولندا
الإمارات
محمد جلال الريسي
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