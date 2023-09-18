4 ملايين درهم جوائز مهرجان ليوا للتمور

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور بعد غدٍ الخميس 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الـ 30 منه في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس محمد خلف في مدينة أبوظبي، بحضور عددٍ كبير من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة المهرجانات والفعاليات التراثية، إن الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور تأتي تأكيداً على أهمية استدامة المهرجانات التراثية ودورها المهم في تعزيز الهوية الوطنية، واستمراراً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أرسى قواعد الاستدامة في المجالات كافة. وأشار إلى أن الدورة الثانية للمهرجان تتزامن مع عام الاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسيداً لاهتمام سموه الكبير بمفهوم الاستدامة بوصفها أولوية وطنية كبرى، وتسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، وبما يمثله من احتفاء بعنصر مهم من عناصر التراث الإماراتي العريق، والمتمثل في شجرة النخيل ومكانتها المركزية في الثقافة الإماراتية.ووجه المزروعي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لرعايته الكريمة للمهرجان وتوجيه سموه برفع قيمة جوائز مسابقات «مهرجان ومزاد ليوا للتمور» بعد النجاح الكبير والمشاركة الواسعة التي شهدها المهرجان في دورته الأولى، ودعمه المتواصل لمختلف الفعاليات والمهرجانات التراثية.

ورحب بضيف الشرف «المملكة الأردنية الهاشمية»، والتي قال إن مشاركتها تعد إضافة نوعية للمهرجان، وتعزز العلاقات بين المزارعين في الإمارات والأردن في مجال التمور وما يرتبط به من صناعات، وثمن دور الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة في تكريس رسالة التثقيف التراثي والزراعي، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتحفيز أفراد المجتمع على دعم جهود الاستدامة الوطنية.

وأوضح عبيد خلفان المزروعي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن قيمة جوائز المهرجان في دورته الثانية هذا العام بلغت أكثر من 4 ملايين درهم، مؤكداً أن المهرجان سيشهد مزيداً من الفعاليات المصاحبة، والتي تضم مسابقة مزاد التمور ومزاينة التمور، بجانب سوق التمور للشركات والأفراد، وكذلك مسابقتي العسل وزيت الزيتون، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

وأضاف المزروعي، أن مسابقة الرسم والصور تشهد إقبالاً كبيراً وتزايداً في أعداد المشاركين بعد رفع قيمة الجوائز وزيادتها، مما أدى لزيادة الأعداد المشاركة وتنوع الأعمال وجودتها وتميزها بشكل كبير.

وقال: إن المهرجان يضم بدورته الجديدة 19 مسابقة متنوعة خصص لها 156 جائزة بقيمة تتجاوز 4 ملايين درهم، وتشتمل المسابقات على 8 مسابقات للتمور ضمن المسابقة الرئيسية (مزاينة التمور نخبة) ليوا، دباس، خلاص، فرض شيشي بومعان، تغليف التمور من دون إضافات، تغليف التمور المحشوة، و5 مسابقات للعسل هي عسل سائل قرص شمعي، عسل متبلور، عسل سدر محلي، عسل سمر محلي، و4 مسابقات للتصوير والرسم ضمن فئتين (النخيل والتمور، بيئة الظفرة)، إلى جانب مسابقتي زيت الزيتون الدولية والطبخ الدولية.

يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات التي تُقام في السوق الشعبي، وسيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء.

وحول مسابقات الرسم والتصوير، قال عبيد خلفان المزروعي: إن مسابقة التصوير استقبلت هذا العام 1094 صورة من 156 مشاركاً بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل 836 صورة من 124 مشاركاً، فيما سجلت مسابقة الرسم لغاية الآن أكثر من 160 لوحة من 104 فنانين للدورة الثانية، مقارنة مع الدورة الأولى التي سجلت 156 لوحة من 117 فناناً، مشيراً إلى أن هناك معرضاً للصور وآخر للرسم في موقع المهرجان، ليستمتع الزوار بجماليات هذه الأعمال الفنية.

وأكد مبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة التمور في المهرجان، أن اللجنة المنظمة حرصت على وضع شروط ومعايير ومواصفات دقيقة يطلع المشاركون عليها قبل انطلاق المهرجان، ويلتزمون بها عند المشاركة بالمنتج المخصص للمسابقة، وذلك لضمان تحقيق المنافسة العادلة بين المشاركين في مختلف المسابقات.

وأضاف القصيلي، أن اللجنة المنظمة ستقوم بتسلم الصناديق المخصصة للتمور من المزارعين، وتحديد النوعية والكمية ومعاينتها وفحصها وتجهيزها للمزايدة يومياً من الساعة 8 صباحاً ولغاية 12 مساءً، أما الراغبون بالمزايدة فيمكنهم المشاركة في المزاد، إذ تبدأ المزايدات الساعة 5 مساءً، والمشاركة مفتوحة أمام جمهور المهرجان من مواطنين ومقيمين وزائرين.