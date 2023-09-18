نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخاجة والخوري

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل زفاف راشد أحمد صديق فتح علي الخاجة إلى كريمة محمد صالح محمود الخوري والذي أُقيم بنادي الضباط بأبوظبي.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.