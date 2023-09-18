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شرطة دبي تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف

صالح عبدالله مراد وحمد بن دعفوس
19 سبتمبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، في القاعة (A3-2) الذي ستنطلق فعاليته اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها. وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، وتضع التوطين في أولوية أجندتها، وتهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن. وبيّن اللواء صالح مراد أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي متاح حضورياً وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي. بدوره، أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تحرص على استقطاب أفضل الكفاءات الإماراتية والعقول، من عسكريين ومدنيين ومتخصصين، والبحث عن المبدعين من أبناء الوطن الطموحين والمتطلعين للمشاركة في العملية النهضوية والتنموية للوطن، وأن هذا المعرض فرصة مهمة لمقابلة الشباب والتعرف على إمكانياتهم.

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