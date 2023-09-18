سلطان النيادي: أعود لأسلِّم رئيس الدولة ومحمد بن راشد أمانة علم الوطن

قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إنه يعود إلى أرض الوطن ليسلّم أمانة العلم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وكتب النيادي، في حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «6 أشهر والوطن في قلبي.. اليوم، الحمد لله، أنا في قلب الوطن، وعلى أرضه الطيبة».

وأضاف «أعود لأسلِّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمانة علم الوطن».

وأكد رائد الفضاء الإماراتي «أعود لأقبِّل تراب وطني الذي ينبت طموحاً وأحلاماً. أعود لنكمل رحلة الاستكشاف معاً».