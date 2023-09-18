دبي تستضيف مؤتمر الأمراض الجلدية 23 الجاري

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري أكبر تجمع في المنطقة لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل حيث وصل عدد المشاركين المسجلين لغاية الآن 3000 طبيب بين استشاري ومتخصص وطبيب عام من مختلف دول العالم.

وسيقام مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2023» في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض بحضور كبار المسؤولين في القطاع الصحي العام والخاص من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس مؤتمر «ميدام» للأمراض الجلدية والتجميل بات أكبر تجمع إقليمي ومن ضمن أكبر المنصات العالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.

وأوضح أن عدد المحاضرين في المؤتمر وصل إلى 214 متحدثاً وهو ما يعتبر رقماً قياسياً خاصة في تخصص الأمراض الجلدية والتجميلية وسيقدمون 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية لاطلاع الأطباء المشاركين على أحدث المستجدات المتعلقة بطب التجميل الذي بات من أكبر القطاعات في الدولة استقطابا للسياحة العلاجية.

وأكد أن «ميدام» يعتبر منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.