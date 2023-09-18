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سارة الأميري: مهمة النيادي جسدت ريادة الإمارات في الفضاء

سارة الأميري
19 سبتمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء «نحن فخورون بالإنجاز الكبير لرائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي الذي يعود إلى أرض الوطن بعد مهمة نوعية وناجحة على متن محطة الفضاء الدولية، حاملاً رؤيةً وفكراً لمرحلة وفصل جديدين من الطموحات ونقل الخبرات للأجيال الجديدة، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي، ويعكس التزام دولة الإمارات الراسخ وتطلعاتها الاستراتيجية المستقبلية للنهضة بجميع القطاعات والتخصصات ذات الصلة، وبما يدعم رؤية الخمسين عاماً المقبلة والخطط الوطنية للتنمية الشاملة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071».
وتابعت «إن هذه المهمة جسدت بقوة رؤية دولة الإمارات وريادتها في مجال الفضاء والمهمات البشرية والمجال العلمي والتكنولوجي، لتشكل اليوم مصدر إلهام للكوادر الإماراتية والشباب العربي على صعيد المنطقة، وتعبر عن قدراتنا لخوض غمار قيادة مسيرة النهضة الفضائية على صعيد المنطقة». واختتمت «إن وراء كل إنجاز عظيم، هناك جهود حثيثة ودعم لا يتوقف من قيادتنا الرشيدة في كل المجالات وخصوصاً قطاع الفضاء، ونأمل أن يستمر التطور والتقدم في القطاع، وليكن هذا الإنجاز مسيرة مستمرة لسلسلة من الإنجازات ومحطة ملهمة لتحقيق مسيرة الوطن وتطلعاته نحو المستقبل».

سارة الأميري
الإمارات
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وكالة الإمارات للفضاء
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الفضاء
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