الزيودي: نجاح مهمة سلطان النيادي يؤكد ريادة الإمارات

أبوظبي (وام)

رحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً إلى أرض الوطن بعد أن أنجز بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقال معاليه: إنه بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، نجح سلطان النيادي وفريق العمل الإماراتي في تحقيق إنجازات تاريخية سُجلت بأحرف من نور باسم دولة الإمارات في سجلات قطاع الفضاء العالمي، إذ أصبح النيادي أول رائد فضاء عربي ينجز بنجاح مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، وعزز هذا النجاح ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء، إذ أصبحت الدولة العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية.