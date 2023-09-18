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الإمارات

محمد المر: عودة سلطان النيادي إنجاز تاريخي

محمد المر
19 سبتمبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «فخورون بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً إلى الأرض ليسطر إنجازاً تاريخياً جديداً، ويرسم بخبراته التي اكتسبها ملامح مرحلة جديدة تعكس قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية في قيادة الطريق نحو تحقيق النهضة التنموية الشاملة خلال الخمسين عاماً المقبلة في العديد من المجالات والقطاعات، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الكبرى، وتعزيز دورها الإيجابي والبنَّاء في دعم واستدامة الحضارة الإنسانية».
وتابع: «إن سلطان النيادي يجسد اليوم روح الإصرار والتفوق، ويقدم للشباب العربي النموذج والقدوة المتفردة والمثلى في الطموح والنجاح، كما يُظهر للعالم أجمع أن الحدود والقيود لا تعتبر إلا تحدياً مؤقتاً يمكن تجاوزه بالإرادة والتفاني والإمكانات التي توفرها الدول لأبنائها».

محمد المر
مكتبة محمد بن راشد
سلطان النيادي
الإمارات
محطة الفضاء الدولية
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