الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النائب العام لإمارة أبوظبي يشيد بالإنجاز الاستثنائي لسلطان النيادي

علي محمد البلوشي
19 سبتمبر 2023 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة

هنأ المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق «طموح زايد 2»، الذي تمثل في الإنجاز الاستثنائي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب لدعم البحوث العلمية في مجال الفضاء، ليسطر بذلك فصلاً جديداً مشرقاً في تاريخ الإمارات. وأكد أن الإنجازات المتوالية التي يحققها أبناء الوطن في ظل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل برؤى حكيمة.. تمهد السبل لمواصلة مسيرة الريادة والتميز على المستوى العالمي، اعتماداً على العلم والمعرفة.

علي محمد البلوشي
سلطان النيادي
الإمارات
طموح زايد
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لسانت كيتس ونيفيس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©