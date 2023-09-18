النائب العام لإمارة أبوظبي يشيد بالإنجاز الاستثنائي لسلطان النيادي

أبوظبي (وام)

هنأ المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق «طموح زايد 2»، الذي تمثل في الإنجاز الاستثنائي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب لدعم البحوث العلمية في مجال الفضاء، ليسطر بذلك فصلاً جديداً مشرقاً في تاريخ الإمارات. وأكد أن الإنجازات المتوالية التي يحققها أبناء الوطن في ظل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل برؤى حكيمة.. تمهد السبل لمواصلة مسيرة الريادة والتميز على المستوى العالمي، اعتماداً على العلم والمعرفة.