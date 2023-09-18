عويضة المرر: سلطان النيادي مصدر إلهام وفخر

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإنجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، يُعد تاريخياً في سجل النجاحات الإماراتية المتواصلة في عالم الفضاء، تحت ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف معاليه: نحتفل اليوم بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي لأرض الوطن بعد أن حقق الإنجاز الفضائي العربي الأول من نوعه بالبقاء لستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، كما يعد النيادي مصدر إلهام وفخر واعتزاز للدولة وللشباب العربي وأجيال المستقبل. وهنأ معاليه القيادة الرشيدة على هذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أنه بسواعد أبناء الوطن، ستواصل دولة الإمارات مسيرتها الناجحة نحو المزيد من الإنجازات العالمية والنوعية في مجال الفضاء من خلال المشروع الإماراتي العظيم «طموح زايد».