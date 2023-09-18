محمد سيف السويدي: مهمة سلطان النيادي في الفضاء إنجاز تاريخي يتحقق

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولحكومة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالماً إلى أرض الوطن بعد قضاء أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب»، مؤكداً أن هذه المهمة تسجّل كإنجاز تاريخي غير مسبوق يضاف إلى سجل الإنجازات الحافل لدولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي ثقة القيادة الرشيدة بقدرات شباب الوطن الذين لا يعرفون المستحيل.

وأضاف السويدي أننا «نؤمن بكفاءة كوادرنا الوطنية وتطلعاتهم المستقبلية فهم مصدر فخر للإمارات، وسنكون سنداً لهم، داعمين لتطوير قدراتهم والاستثمار بعلمهم وتسخيرها بالشكل الأمثل الذي يحقق التقدم والتطور لوطنهم، وإننا في صندوق أبوظبي للتنمية نفتخر بهذا الإنجاز العظيم الذي ساهم في رفعة دولة الإمارات وتحقيق طموح زايد إلى الفضاء».