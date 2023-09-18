وكيل دائرة القضاء بأبوظبي: «طموح زايد 2» إنجاز جديد يضاف لمسيرتنا

أبوظبي (وام)

قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «نبارك لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الإنجاز التاريخي الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عقب إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب (طموح زايد 2)، وعودته سالماً إلى أرض الوطن». وأكد أنه إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة دولة الإمارات وجهودها في دعم البحث العلمي واستكشاف الفضاء.. ورسالة ملهمة للأجيال بأننا قادرون على صنع المعجزات، وتحقيق الآمال والطموحات وفق رؤية قيادتنا الحكيمة لاستشراف المستقبل.