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سالم بطي القبيسي: مهمة سلطان النيادي في الفضاء نقطة تحول

سالم بطي القبيسي
19 سبتمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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قال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء «بفرحة غامرة واعتزاز، نستقبل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الذي أنهى مهمة عربية نوعية على متن محطة الفضاء الدولية، والتي شكلت خطوة رائدة تضاف إلى العديد من النجاحات والإنجازات لدولة الإمارات في مجال الفضاء، وتمثل نقطة تحول في التاريخ العلمي للوطن»، مضيفاً: «إن هذه المهمة التي استمرت لستة أشهر، شكلت فرصة مهمة لتبادل واكتساب الخبرات والمعرفة والتعاون مع الأمم المختلفة لدعم مسيرة البحث العلمي والاستكشاف الفضائي».  
وتابع: «أظهرت مهمة النيادي للعالم مدى التقدم والابتكار الذي تحققه دولة الإمارات يوماً بعد يوم في جميع المجالات والقطاعات»، مضيفاً: «نؤكد في وكالة الإمارات للفضاء التزامنا بدعم وتشجيع الكوادر الإماراتية لدراسة المجالات والتخصصات ذات الصلة، بما يدعم ويضمن استدامة هذا القطاع الرائد، كما نعتز بدورنا في تحقيق طموحات الوطن ورؤية الخمسين عاماً المقبلة».

وكالة الإمارات للفضاء
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سلطان النيادي
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
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