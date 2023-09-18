سعود بن صقر يستقبل قنصل تركيا

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام التركي والوفد المرافق له، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعمق العلاقات مع جمهورية تركيا في مختلف المجالات. من جانبه، عبر أنور شيلان عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.