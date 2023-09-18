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جلسات حوارية في «بيت العائلة الإبراهيمية»

جلسات حوارية في «بيت العائلة الإبراهيمية»
19 سبتمبر 2023 01:13

أبوظبي (وام)

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كشف بيت العائلة الإبراهيمية عن عدد من برامجه التي تبدأ الأسبوع المقبل بمجموعة من الجلسات الحوارية والفعاليات حول مواضيع متنوعة من أبرزها، التعايش السلمي والنهوض بواقع الثقافة والفنون ومعالجة التحديات العالمية بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء، بمن فيهم قادة المجتمعات والأكاديميون ورجال الدين والفنانون الذين يسعون من خلال مداخلاتهم إلى تعزيز الحوار بين الأديان لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بما يتماشى مع رؤية بيت العائلة الإبراهيمية.
وتتضمن أجندة البرنامج مجموعة من ورش العمل والجلسات المقررة خلال الأشهر المقبلة حول فن الزراعة المستدامة وفن الخط، والحوار بين الأديان لمشاركة المعارف والأفكار والتجارب بين الأجيال ضمن بيئة آمنة، بالإضافة إلى سلسلة من العروض السينمائية، وجلسات القراءة الشعرية والأدبية.
كما ستنظم دُور العبادة الثلاث (مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون)، كل على حدة، برنامجها الخاص من الشعائر والبرامج الدينية الموجَّهة لأفراد المجتمع من الديانات السماوية الثلاث.
يستهل برنامج الجلسات أعماله بجلسة تحت عنوان «جلسة حوارية: إعادة التفكير في الاستدامة والسلام من منظور روحي» يوم 21 سبتمبر، حيث ستخوض الجلسة في أعماق التعاليم والمبادئ الدينية الكامنة وراء ممارسات الحياة المستدامة ومكانة البيئة في الإسلام والمسيحية واليهودية، فيما ستتطرق جلسة أخرى بعنوان «الفن والرمزية في التقاليد العابرة للأديان» يوم 27 سبتمبر إلى أهمية فن الخط والفنون في الأديان الثلاثة، فضلاً عن الحديث عن دور الفن في التعبير عن التجارب الدينية ورحلة النمو الروحي.

أبوظبي
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بيت العائلة الإبراهيمية
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