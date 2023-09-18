صقر غباش يزور معهد شنغهاي الدولي للدراسات

شنغهاي (الاتحاد)

زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، معهد شنغهاي الدولي للدراسات، حيث التقى البروفيسور الدكتور تشين هو تشن دونجشياو، رئيس المعهد، ومجموعة من الخبراء المختصين في شؤون الشرق الأوسط في المعهد.

ورحب الدكتور تشين هو تشين بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مؤكداً أهمية الزيارة التي تساهم في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وستكون ثمارها قوة دافعة جديدة لمجالات التعاون الأكاديمي والدبلوماسي الثري والمتنوع بين البلدين، مثمناً التعاون القائم مع مراكز البحوث في دولة الإمارات، خاصة أن هناك مجالات واسعة وآفاقاً واعدة بين البلدين لتطوير التعاون بين البلدين، ومنها مجالات البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا.

وأكد معالي صقر غباش، الحرص على أن يكون ضمن برنامج الزيارة لجمهورية الصين الشعبية جاء للتعرف من قرب على العمل الأكاديمي والبحثي العريق، والاطلاع على رؤية الخبراء والأكاديميين الصينيين للتوجهات العالمية المستقبلية، مشيداً بما رآه وسمعه في المعهد والذي يعرف على مستوى العالم بدراساته في مجالات السياسة والدبلوماسية.

وأشار معاليه إلى أننا في دولة الإمارات ننظر باحترام وتقدير كبيرين للدبلوماسية الصينية التي تحمل، كما الإمارات، راية السلام والتعاون، باعتبارها ركيزة تحقيق التنمية الوطنية، وأساس تحقيق التنمية المشتركة، بل وتحقيق التناغم والتعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة.