لجنة «الوطني» تلتقي أعضاء «الصداقة الأسترالية الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

التقت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ميرة سلطان السويدي، رئيسة المجموعة، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، وفداً من لجنة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية في برلمان أستراليا، برئاسة السيناتور راف جيكوني رئيس اللجنة. وبحث اللقاء، سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأسترالي، وتأكيد أهمية تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وأفضل الممارسات، والتنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا والمواقف السياسية خلال المشاركة في مختلف المحافل البرلمانية.وأشاد الجانبان بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تأسيسها في عام 1975.

كما تطرق اللقاء إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحالية، والتي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في برنامج التمكين السياسي، حيث تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة من الشباب والنساء.

وأشارت ميرة السويدي إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيعقد العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي»، ويؤكد أهمية توحيد الجهود المشتركة للمجتمع الدولي، لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة وعادلة للجميع.