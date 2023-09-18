سندس الأردنية تنافس على الصدارة بمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهد فعاليات الدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، المقامة حالياً بندوة الثقافة والعلوم بدبي، بزوغ نجم ممثلة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، المتسابقة سندس سعيد محمد صيداوي.

واستطاعت سندس، طالبة السنة الرابعة بكلية المختبرات الطبية، أن تحجز لبلادها مكاناً في مقدمة المراكز الأولى للدورة الحالية، بعد أدائها المتميز للغاية، بعدما أظهرت قوة في الحفظ، واهتماماً منقطع النظير بأحكام التجويد، وإتقاناً لمخارج الحروف.

ونشأت متسابقة الأردن، في أسرة حافظة لكتاب الله، بفضل الله، فوالداها، وإخوتها الأربعة وأعمامها وأولادهم من حفظة كتاب الله، وبدأت حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة، وختمته في مدة عشرة أشهر. وقد شاركت في مسابقة الخرطوم سنة 2017م، وفي مسابقة إيران في السنة نفسها.

كما تميزت المتسابقة اليمنية أسماء عبد الرحمن، التي ضمنت لبلادها أحد المراكز العشرة الأولى والتي تعرف بـ «لائحة الشرف»، حيث تعتبر هذه المتسابقة واحدة من أفضل 30 متسابقة أدت الاختبارات حتى الآن من بين 60 متسابقة رشحت إلى الدورة الحالية من المسابقة، وتم استبعاد بعضهن لعدم التمكن من حفظ كتاب الله.

وأدت متسابقة اليمن، الاختبارات بكفاءة كبيرة، حيث استطاعت أن تقرأ الأسئلة الخمسة التي وجهتها إليها لجنة التحكيم الدولية، دون أن تقع في أي خطأ يتعلق بالحفظ، سوى مرة واحدة.

وفي سياق متصل، شهدت فعاليات اليوم الثالث لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، أمس، بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، اختبار 10 متسابقات أمام لجنة التحكيم الدولية، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء أمور المتسابقات والحضور متابعي المسابقات القرآنية.

وقد تقدمت أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية كل من ملاك بنت نزار الحشيشة من تونس، وتتسابق في الحفظ برواية قالون، فيما يتسابق في الحفظ برواية حفص كل من المتسابقات فاطمة محمد من نيجيريا، ياسمينة داكساغا من بوركينا فاسو، أم كلثوم يونساوا من طاجيكستان، وعديلة بنت أبو الهدى من سريلانكا.

وعلى هامش فعاليات المسابقة الدولية، قامت المشاركات في المسابقة ومرافقوهن بزيارة إلى متحف «السلام عليك أيّها النبي»، أحد فروع وأنشطة الجائزة الذي يُحاكي التاريخ العلمي المحسوس لسيرة النبي الكريم محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، عبر بناء نماذج فنيّة لكل المواد المحسوسة الواردة في القرآن والسنة النبوية المشرفة.

ويهدف المتحف إلى تكوين بيئة محاكاة لما ورد في التاريخ الإسلامي، مع توفير أفلام علمية شارحة، مع عناية ظاهرة بأسس وجماليات العمارة الإسلامية منذ العهد النبوي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أدهش المتسابقات والزائرين وأثار فضولهم وتعرفهم على هذا الإنجاز والتميز العلمي الذي يخدم السيرة النبوية والحضارة الإسلامية وطلاب العلم.

وأكد فضيلة الشيخ سجاد الحسن، رئيس لجنة التحكيم الدولية من السعودية، أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للإناث تربعت على عرش المسابقات القرآنية العالمية، مشيراً إلى تميز كافة مسابقات وفروع جائزة دبي الدولية للقرآن التي أصبحت محل تقدير واهتمام حفظة وحافظات كتاب الله في أنحاء العالم الذين يحلمون بالمشاركة فيها وتمثيل بلادهم.