تنظيم ورشة إرشاد مهني بعنوان «هندسة المستقبل» في دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، ورشة «هندسة المستقبل»، بهدف توجيه وإرشاد الشباب من الكفاءات المواطنة نحو التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل الحكومي، خاصةً في مجال الهندسة.

قدمت الورشة المهندسة شما القاسم، مدير الحوكمة الرقمية في إدارة أمن المعلومات والمطابقة في قطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

وتم تنظيم الورشة، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، وذلك ضمن مبادرات برنامج طموحي للإرشاد المهني والأكاديمي، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمعني بتأهيل جيل واعٍ ومستعد لمواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية، وبناء قدرات الشباب المواطنين في مجالات مختلفة، وتوجيههم للتخصصات ذات الأولوية في المستقبل في سوق العمل في حكومة دبي.

كما هدفت ورشة «هندسة المستقبل»، والتي شارك فيها نحو 30 طالباً من كلية التقنيات العليا من الجنسين، إلى تعريف الطلاب والطالبات من أبناء الإمارات على حاجة سوق العمل لتخصصات هندسة الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات التي تعد من التخصصات المستقبلية المهمة التي تؤثر في مجالات مختلفة، مثل الصحة، الاقتصاد، التعليم، الاستدامة، المدن الذكية، وغيرها.

وأكدت منى بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن حكومة دبي تولي أهمية كبيرة للتخصصات الهندسية التي تعد من أكثر التخصصات التي تحتل مكانة كبيرة في سوق العمل.

وقالت إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على إعداد أبناء الإمارات الإعداد المناسب لوظائف المستقبل، ورفع جاهزيتهم من خلال برامج الإرشاد المهني لتنمية المواهب وإدارتها، وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة العمل الحكومي.

وأضافت أن تخصصات الهندسة، تُعد من أفضل التخصصات المطلوبة، خاصة بعد الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها: تخصص هندسة البرمجيات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات الضخمة، ونظم المعلومات الإدارية، والروبوتات، والأمن السيبراني، وغيرها من التخصصات الهندسية.

من جانبها، قالت شما الحميري مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الطلب على تخصصات المستقبل، سيكون كبيراً، خاصة التخصصات المتعلقة بالحاسب الآلي والبرمجيات وهندسة الروبوت.

وأضافت أن هندسة البرمجيات تعد أهم تخصصات المستقبل لأن معظم الأعمال تعتمد بشكل كبير عليها، والبرمجة هي أحد التخصصات المستقبلية والأكثر طلباً والتي تنتشر الآن بشكل كبير وفي معظم القطاعات، وكذلك الأمر بالنسبة لهندسة الذكاء الاصطناعي، فهو مستقبل العلوم والصناعات والوظائف، حيث أصبح العالم يعتمد على الحاسب الآلي في تشغيل مختلف التخصصات العملية، مشيرة إلى أن نسبة استخدام الروبوت ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع الأعمال الطبية والصناعية.

وركزت شما القاسم، خلال ورشة «هندسة المستقبل»، على أهمية تطوير المهارات التقنية لدى الشباب المواطنين من خلال مسارات تعليمية وشهادات متعددة تتماشى مع سوق العمل المستقبلي.

وتحدثت عن تجربتها مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، حيث أكدت مدى أهمية أن يكون الطالب نشطاً في المشاركة في البحوث والندوات للنجاح المهني في المستقبل، من خلال تعزيز تنمية المهارات والتواصل والنمو الشخصي لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وتلبية المتغيرات المتسارعة في إمارة دبي.