اختتام فعاليات «العودة إلى المدارس» في الفجيرة

الفجيرة (وام)

اختتم «مجلس الطفل» و«مجلس زايد لأصحاب الهمم» بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، فعاليات مبادرة «العودة إلى المدارس» التي استهدفت توفير الحقيبة المدرسية لدعم طلبة العلم من غير القادرين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتعففة.

جاءت فكرة المبادرة التي نظمت بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية من أعضاء مجلس الطفل، وهم علياء وشيخة خميس الكندي، وعلي وأمل عبدالعزيز العبدولي، وشيخة وفاطمة ومبارك أحمد الزحمي، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

بلغ عدد الحقائب الموزعة 215 حقيبة مكتملة ومجهزة بكامل الأدوات المدرسية، وجرى توزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف أنحاء ومناطق إمارة الفجيرة.

حضر ختام المبادرة الذي أُقيم في مقر جمعية الفجيرة الثقافية، كل من هدى الدهماني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم، المدير التنفيذي للشؤون الإنسانية، والدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، وفايز اليماحي، مساعد مدير جمعية الفجيرة الخيرية، وموزة اليماحي، المدير التنفيذي للبرامج والأنشطة، مديرة مجلس الطفل بالجمعية، وأعضاء مجلس فرسان الفجيرة.

وبهذه المناسبة، أوضحت هدى الدهماني، النائب الثاني لرئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم، أن هذه المبادرة الخيرية الإنسانية لاقت رواجاً كبيراً وتفاعلاً من قبل فاعلي الخير الذين أسهموا في رسم البهجة على وجوه الطلبة والطالبات.

وقالت موزة اليماحي، المدير التنفيذي للبرامج والأنشطة، مديرة مجلس الطفل بالجمعية «من منطلق التزامنا بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية في المجتمع، عملنا على تنظيم هذه المبادرة»، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية الرائدة في العمل الخيري في الإمارة.

وأكد علي العبدولي، رئيس مجلس فرسان الفجيرة في الجمعية، أن المبادرة تعكس التضامن والعناية بأفراد المجتمع، وتهدف إلى التشجيع على المشاركة المجتمعية لدعم الأطفال، والمساهمة بتوفير الظروف الملائمة للأسر المتعففة، ومساعدة طلبة العلم على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد.