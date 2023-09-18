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الإمارات

زكي نسيبة يطلق «جائزة الرئيس الأعلى للفنون»

زكي نسيبة
19 سبتمبر 2023 01:11

العين (وام)

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أصدر معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قراراً بإطلاق «جائزة الرئيس الأعلى للفنون».
وقال معالي زكي نسيبة: «يأتي إنشاء هذه الجائزة تعزيزاً لروح الثقافة والفنون والإبداع في الجامعة، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للثقافة والفنون، حيث تكمن أهميتها في قدرتها على تنمية بيئة ثقافية وفنية مُتفرّدة في جامعة الإمارات، تُساهم في تأسيس بيئة إبداعية مُستدامة وتكون حاضنة مُتميّزة تُطلق العنان للمواهب الإبداعية، وتُكرّس روح الابتكار الثقافي والفني المُبدع، بحيث تصبح الجامعة وجهة مُفضّلة للمُبدعين على المستويين المحلي والإقليمي».
وأضاف: «تُشكّل الثقافة والفنون إحدى الركائز المُهمّة في بناء الدولة، وهي من القطاعات التي توليها قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رعاية واهتماماً عبر إيجاد بيئة مُستدامة تضمن استمرار عطاء الشباب المُبدع، وتُثري المشهد الثقافي العام في الإمارات».
وأوضح معاليه: «إنه وحرصاً من جامعة الإمارات على تعزيز الجهود المُشتركة، وانطلاقاً من إيماننا بأن تحفيز الثقافة الإبداعية الفنية مسؤولية مُشتركة بين جميع المؤسسات، جاء إطلاق هذه الجائزة لتمكين مجتمع أسرة الجامعة من تقديم محتوى ثقافي وفني مُتميّز ومُبدع، وتعميق فهم المجتمع بما توفّره الثقافة والفنون من عوالم إبداعية وفكر ابتكاري تنموي مُستدام، يُسهم في التقريب بين الشعوب والأفراد، حيث يُمكن للفن مدّ جسور التواصل والتقارب والتعارف بين شعوب العالم، ويُشكّل اللغة المُشتركة التي تتجاوز الفوارق بين الحضارات والثقافات، ويفتح فيما بينها آفاق التسامح والمحبة والأخوة الإنسانية».

زكي نسيبة
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