«كوب 28» يعيِّن شريكاً للشحن والخدمات اللوجستية

دبي (الاتحاد)

أعلن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) تعيين شركة «كوني آند ناجل» شريكاً لوجستياً رسمياً في المؤتمر العالمي لعام 2023 في دبي. واعتباراً من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 70 ألف زائر معتمد للمنطقة الزرقاء الخاصة و50 ألف زائر يومياً للمنطقة الخضراء العامة. ويعزز هذا التعيين قدرات شركة «كوني آند ناجل» في مجال الخدمات اللوجستية للمعارض والفعاليات، فضلاً عن التزامها بأهدافها المستندة إلى العلم لخفض الانبعاثات والجهود المبذولة لإزالة الكربون في مجال الخدمات اللوجستية.

وستكون شركة «كوني آند ناجل» في مدينة «إكسبو دبي» الجهة الوحيدة المسؤولة عن خدمات المناولة الأرضية وتوجيه جميع الأنشطة اللوجستية في الموقع، مثل بناء أجنحة الدول ومنصات الجلسات النقاشية. علاوة على ذلك، سيدعم فريق العمل المشاركين في تلبية احتياجاتهم اللوجستية المحلية الشاملة، بدءاً من الشحن الدولي والتخليص الجمركي والتخزين وحتى التسليم في مكان العمل، حيث يدعم كل ذلك شبكة خبراء «كوني آند ناجل» العالمية ومحفظتها من الحلول ذات الانبعاثات المنخفضة.

وقال داميان راكزينسكي، مدير الشركة في دولة الإمارات وعُمان: «نحن فخورون بتعييننا لهذا المؤتمر العالمي المهم. تحظى شركة ‹كوني آند ناجل› بسمعة جيدة في مجال الفعاليات والمعارض في أوروبا، ويأتي هذا التعيين ليدعم جهودنا الرامية إلى مواصلة تطوير هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى لاستيعاب هذا القطاع».

من جانبها، قالت سارة كرينبول، عضو مجلس الإدارة والمسؤولة عن الموارد البشرية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركة: «ينصب تركيزنا الحالي على إتاحة الوقود منخفض الانبعاثات على نطاق أوسع في السوق. ومع ذلك، يحتاج قطاعنا إلى إطلاق تقنيات جديدة للحصول على حلول أكثر وأفضل. ويُعد هذا هو التحدي القائم الذي يتعين على جميع الجهات الفاعلة في المجتمعات والقطاعات العمل معاً من أجله. ولهذا السبب يعد مؤتمر الأطراف السنوي في غاية الأهمية، إلى جانب المنتديات والتحالفات الأخرى التي تجمع الجهات الفاعلة معاً للتصدي للتغير المناخي والحد من آثاره».