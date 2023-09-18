«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية وأمطار متوقعة اليوم

مريم بوخطامين (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس، أن يشهد عدد من مناطق الدولة حالة جوية ممطرة، اليوم وغداً، نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو السطحية والعلوية مصاحباً معه كتلة هوائية رطبة، ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تطور السحب الركامية المحلية على شرق الدولة بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية باتجاه السواحل مصحوبة بسقوط أمطار.

وتوقع المركز أن يشهد عدد من المناطق في الدولة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، وقد يصاحبها البرق والرعد وسقوط بعض البرد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية، مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وأوضح المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر في التوضيح لآخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالدولة أن المنطقة تقع في الوقت الحالي تحت تأثير ظاهرة «النينيو»، وهي نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، ويصاحب هذه الظاهرة احتمالية تكوُّن المنخفضات المدارية في المحيط الهندي في هذه الفترة، مع زيادة هطول الأمطار في المنطقة خلال فصل الشتاء والربيع مقارنة بالأعوام السابقة.