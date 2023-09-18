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«رافد» تدشن 9 مركبات هجينة

«رافد» تدشن 9 مركبات هجينة
19 سبتمبر 2023 01:12

الشارقة (وام)

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دشنت شركة رافد لحلول المركبات بالشارقة، 9 مركبات هجينة من نوع سي اتش ار وكرولا - كروس و6 دراجات نارية من طراز بي ام دبليو F900XR لدعم أسطول مركباتها ليتم استخدامها في إدارة الحوادث المرورية البسيطة، والتي ستساهم في تعزيز مستوى زمن الاستجابة والسلامة المرورية على طرق إمارة الشارقة كافة.
جاء ذلك بحضور العميد د. أحمد سعيد الناعور، رئيس فريق تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، وأحمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، نائب رئيس الفريق.
وقال عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات، عضو اللجنة المشتركة: «تأتي هذه الخطوة لدعم الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وذلك عبر الاستفادة من الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة المتاحة، حيث تعد المركبات الهجينة والدراجات حلاً بيئياً لتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض معدلات استهلاك الوقود».

الإمارات
الشارقة
شركة رافد
الحوادث المرورية
السلامة المرورية
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