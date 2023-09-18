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بلدية العين ترفع كفاءة طرق العامرة

منطقة العامرة
19 سبتمبر 2023 01:11

إيهاب الرفاعي (العين)

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بدأت بلدية مدينة العين في تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في منطقة العامرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 130 مليون درهم، ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال المشروع في نهاية 2024.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وذلك لتعزيز رفاهية المجتمع والخدمات المقدمة لهم، ووفق خطط بلدية مدينة العين لصيانة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية في مناطق العين.
وتهدف البلدية من المشروع لتعزيز البنية التحتية وشبكة الطرق في منطقة العامرة من خلال تنفيذ أعمال الطرق ومواقف السيارات وصيانة أرصفة المشاة وإصلاح حجر الرصيف المتهالك مع تحديث إنارة الطرق من الإنارة التقليدية لتكون بتقنية LED مع تنفيذ أعمال تخطيط أرضية الطرق، بالإضافة إلى أن يشمل أعمال تحديث شبكة تصريف مياه الأمطار عبر إنشاء نقاط جديدة لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال استبدال وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية.
كما تسعى البلدية من خلال المشروع، لمعالجة التعديات التي تشوه المظهر العام، وتخالف الاشتراطات المنظمة، حيث ستتم إزالة التعديات الموجودة في جميع الأحياء بمنطقة العامرة من الأشجار والخيام والأسوار ومخلفات البناء، مع إزالة المباني العشوائية ومظلات السيارات غير المرخصة.

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