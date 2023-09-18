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أكاديمية ربدان تُنظم «حفل تخريج 2023»

أكاديمية ربدان تُنظم «حفل تخريج 2023»
19 سبتمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تُنظم أكاديمية ربدان «حفل تخريج 2023» غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».  
ويضُم حفل التخريج أكثر من 600 خريج ممن استكملوا دراستهم في العديد من التخصصات الاستراتيجية ضمن أهم المجالات الأمنية والدفاعية التي تشمل ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصصة في الدفاع، ماجستير العلوم في التحليل الاستخباري، ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية، بكالوريوس العلوم في الشرطة والأمن، بكالوريوس العلوم في الإدارة المتكاملة للطوارئ، بكالوريوس العلوم في الأمن الوطني، بكالوريوس العلوم في إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بكالوريوس العلوم في إدارة استمرارية الأعمال، دبلوماً عالياً في الإدارة المتكاملة للطوارئ، دبلوماً عالياً في الشرطة والأمن، دبلوم مسرح الجريمة.
وأعرب جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن فخره واعتزازه بتنظيم «حفل تخريج 2023» لكوكبةٍ جديدة من طلبة الأكاديمية. وقال مورس: «نحمل في أكاديمية ربدان رسالةً عظيمة، ونخوض من خلال برامجنا الرائدة على مستوى العالم طموحاً تشاركياً كبيراً مع شركائنا الاستراتيجيين، لرفد مؤسسات الدولة المختلفة بالخريجين المؤهلين تأهيلاً عالياً، والذين نهلوا من مختلف العلوم والمهارات والخبرات خلال رحلتهم الدراسية في الأكاديمية، للإسهام بشكلٍ فعال في رفعة دولة الإمارات وتقدمها عالمياً، إلى جانب تعزيز الجاهزية الوطنية ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات».
من جانبه، قال سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان: «تعجز الكلمات عن وصف ما نشعر به في هذه اللحظات، ونحن نترقب تخريج هذه الكوكبة المميزة من خريجي الأكاديمية، والذين يحملون أهدافاً كبيرة لبناء دولة الإمارات والحفاظ على مقدراتها وصون مكتسباتها، وينضمون إلى ركب خريجي الأكاديمية من الكوادر الوطنية المتخصصة، التي تلبي سوق العمل وتعزز القدرات التنافسية. ولن تنتهي علاقتنا بطلابنا عند هذا اليوم، بل سنستمر بتقديم الدعم اللازم لهم في شتى المجالات من خلال قسم علاقات الخريجين في أكاديمية ربدان».
وإلى جانب الخريجين الذين درسوا على نفقتهم الخاصة، والطلبة الدوليين من مملكة البحرين ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا، سيتضمن حفل التخريج مئات الخريجين الذين يتبعون إلى جهات ابتعاث وطنية، تشمل ديوان ولي العهد، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ديوان الرئاسة، شرطة أبوظبي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بروج، أكاديمية ربدان، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
يأتي «حفل تخريج أكاديمية ربدان 2023» بالتزامن مع حصول الأكاديمية على العديد من الجوائز العالمية في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية المختلفة، إلى جانب مرور 10 أعوام على تأسيسها، وتحقيقها إنجازات رائدة في إطار تنفيذها للبرامج الأكاديمية المختلفة وبرامج تطوير القدرات والتدريب المهني الاحترافي.

أكاديمية ربدان
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