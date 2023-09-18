15 محامياً جديداً في «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لخمسة عشر محامياً، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد أربعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر سبتمبر الجاري، والذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على 7 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وافقت على طلبات قيد 4 مندوبين وتجديد قيد 3 مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني - محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً للجنة.