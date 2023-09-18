دورة «اختصاصيي تدريب سفراء الأمان» في دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس سفراء الأمان، التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، دورة «اختصاصيي تدريب سفراء الأمان»، والتي تتضمن محاضرات وورش عمل تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات أعضاء إدارة المجلس، وعدد من الموظفين المتطوعين مع المجلس من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في أساليب التدريب الحديث للأطفال، لضمان دعم جهود المجلس في تأهيل سفراء أمان من الأطفال. وافتتح الدورة التي عُقدت في قاعة «شوبا هارتلاند» في دبي، العميد عبدالرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور الملازم أول عاصم بن شايع، رئيس مجلس سفراء الأمان بالنيابة، وأعضاء إدارة المجلس، ومشاركين من الجنسين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومحاضر البرنامج المستشار الدكتور أحمد الطراونة، من شرطة دبي.

وقال العميد الشاعر، في كلمته الافتتاحية للبرنامج: «إن تأسيس مجلس سفراء الأمان جاء لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال بقانون حقوق الطفل، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة بهدف حماية الطفل».