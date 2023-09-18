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رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة
18 سبتمبر 2023 22:24

محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، أن العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة وذلك بعد لقائه مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأضاف سموه، في حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي. العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".

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