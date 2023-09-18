رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار المستدام.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هنأ سموه بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال إنجازها أطول مهمة عربية فضائية في تاريخ العرب، معرباً عن تمنياته للإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات.

واستعرض سموه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسارات التعاون، خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع آفاقها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري، وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك، خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.

وأكد سموه والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتحقيق تنميتها والازدهار المستدام لشعوبها.

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى الدولة، حيث كان صاحب السمو رئيس الدولة في مقدمة مستقبلي فخامته في مطار أبوظبي.

وقد رافق سموه الرئيس المصري للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين على أرض المطار الذي أقيم فيه حفل استقبال رسمي وشعبي بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن.



وهنأ الرئيس السيسي فريق العمل بالإنجاز الذي حققه سلطان النيادي، مؤكداً أن هذا الإنجاز مصدر فخر لكل عربي، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية. فيما حضره من الجانب المصري اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.