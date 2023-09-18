حمدان بن محمد: استقبال النيادي يعكس روح الفخر في كل إماراتي وعربي

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الاثنين، بالإنجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

وكتب سموه، في حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجازه لأطول مهمة فضائية عربية».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «قيادة الإمارات تحتفي بكل إنجاز وطني. وهذا الاستقبال الحافل لسلطان يعكس روح الفخر المتجسدة في كل إماراتي وعربي بنجاح هذه المهمة التاريخية».

وختم سموه منشوره بالقول «بطموح زايد، نتطلع لكتابة إنجاز جديد ورفع علمنا خفاقاً في الفضاء وبين النجوم».