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الإمارات

حمدان بن زايد: استقبال سلطان النيادي مشرِّف ويليق بالأبطال

حمدان بن زايد: استقبال سلطان النيادي مشرِّف ويليق بالأبطال
18 سبتمبر 2023 19:41

رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الوطن.
وكتب سموه، على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، "نحمد الله على عودة سلطان النيادي سالماً إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته".
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "استقبال مشرف يليق بالأبطال ومشهد مليء بالفخر والاعتزاز يعبر عن ثقة القيادة في أبنائها ويجعلهم شركاء في صناعة المستقبل".
وختم سموه منشوره قائلا "الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها الفضائية الرائدة وترسيخ مساهمتها في مجال العلم والمعرفة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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