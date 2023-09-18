محمد بن راشد: مستمرون في إرسال المزيد من رواد الفضاء

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، إن الإمارات ستستمر في إرسال المزيد من رواد الفضاء.

وكتب سموه، في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «استقبلت، رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عائداً لأرض الوطن بعد رحلة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في الفضاء».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات... ويمثل أيضاً نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم».

وأوضح سموه «مستمرون بإذن الله في إرسال المزيد من رواد الفضاء من شبابنا وشاباتنا.. ومستمرون في إطلاق المزيد من المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية في الفضاء وفي الأرض.. ومستمرون بإذن الله في الاستثمار في الإنسان.. وفي الإيمان والثقة والتمكين لأبنائنا وبناتنا».