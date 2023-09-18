رئيس الدولة: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي عاد إلى أرض الوطن.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «شاركت وأخي محمد بن راشد، وشعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء».

وختم سموه قائلاً «سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة».