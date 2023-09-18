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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

جزيرة المارية في أبوظبي
18 سبتمبر 2023 18:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب المثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح بين 15 و35 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 03:43 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:40.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:29 والجزر الأول عند 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.

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المصدر: وام
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