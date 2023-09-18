رئيس الدولة ومحمد بن راشد يستقبلان سلطان النيادي عند عودته إلى أرض الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عند عودته إلى أرض الوطن، بعد أن أنجز بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الاثنين، إلى أرض الوطن بعد أن نفذ مهمة للسير في الفضاء ليكون أول عربي يقوم بذلك. كما أنجر أكثر من 200 تجربة علمية ستفيد المجتمع العلمي على مستوى العالم.

وهبطت الطائرة، التي تقل النيادي، على أرض مطار أبوظبي في الساعة 17:29.

وخرج رائد الفضاء الإماراتي من الطائرة في الساعة 17:33، حيث كان في استقباله والده وأبناؤه.

وقبل أن يغادر متوجهاً إلى أرض الوطن، كتب النيادي عبر منصة «إكس» «نستودعكم الله. إلى الإمارات الحبيبة».

#عودة_سلطان_للوطن.. تغطية خاصة بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب#نتصدر_المشهد https://t.co/AOMf14YQqr — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) September 18, 2023