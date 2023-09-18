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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء "جامعة الدراسات العالمية"

حاكم الشارقة
18 سبتمبر 2023 14:49

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء " جامعة الدراسات العالمية".

تنشأ بموجب المرسوم مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى: "جامعة الدراسات العالمية"، وتعرف باللغة الإنجليزية: "Global Studies University”.

 تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

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ونص المرسوم على أن تكون جامعة الدراسات العالمية برئاسة الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي.

ووفقاً للمرسوم تتكون جامعة الدراسات العالمية من الكليات والمعاهد العلمية التخصصية وهي كلية الدراسات الأفريقية ومعهد أفريقيا وكلية الدراسات الآسيوية ومعهد آسيا وكلية الدراسات الأوروبية ومعهد أوروبا.. ويجوز للجامعة أن تضيف كليات ومعاهد علمية تخصصية أخرى بقرار من الرئيس ووفقاً لقانون تنظيمها.

 كما نص المرسوم على أن يصدر قانون بتنظيم جامعة الدراسات العالمية وكلياتها ومعاهدها وأقسامها وإداراتها وشؤونها كافة.

 

 

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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