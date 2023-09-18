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الإمارات

قرقاش: الإمارات جسر للحوار والتعاون والتفاهم

أنور قرقاش
18 سبتمبر 2023 14:13

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سجل الدولة التنموي وعضويتها الفاعلة في مجلس الأمن واستضافة كوب 28 يعزز موقعها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة وقضاياها.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إكس»: "يقود سمو الشيخ عبدالله بن زايد فريقاً دبلوماسياً إماراتيآً رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لتكريس مكانة الإمارات جسراً للحوار والتعاون والتفاهم".

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وأضاف معاليه: "سجل الدولة التنموي وعضويتها الفاعلة في مجلس الأمن واستضافة كوب 28 يعزز موقعها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة وقضاياها".

المصدر: آ ف ب
الإمارات
الأمم المتحدة
عبدالله بن زايد
أنور قرقاش
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