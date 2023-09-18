قرقاش: الإمارات جسر للحوار والتعاون والتفاهم

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سجل الدولة التنموي وعضويتها الفاعلة في مجلس الأمن واستضافة كوب 28 يعزز موقعها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة وقضاياها.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إكس»: "يقود سمو الشيخ عبدالله بن زايد فريقاً دبلوماسياً إماراتيآً رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لتكريس مكانة الإمارات جسراً للحوار والتعاون والتفاهم".

وأضاف معاليه: "سجل الدولة التنموي وعضويتها الفاعلة في مجلس الأمن واستضافة كوب 28 يعزز موقعها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة وقضاياها".