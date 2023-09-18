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تنبيه من وزارة الداخلية في حالات تقلب الطقس

شعار وزارة الداخلية
18 سبتمبر 2023 12:59

أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً  للجمهور في حالات تقلب الطقس، ومع شدة الأمطار والرياح.. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"..ودعت الجمهور إلى الحرص على الاستماع لنشرات الطقس من المصادر الرسمية، وتفقد المركبة وصلاحية الأضواء وماسحات الزجاج والإطارات. كما دعت إلى تجنب السرعة في كل الأحوال والقيادة بهدوء وحذر. ونبهت إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه..مع ضرورة اتباع النصائح والإرشادات من الجهات المعنية.

 

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  • تنبيه من وزارة الداخلية في حالات تقلب الطقس
    تنبيه من وزارة الداخلية في حالات تقلب الطقس

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تقلبات الطقس
وزارة الداخلية
التقلبات الجوية
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