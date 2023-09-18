يصل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم، إلى أرض الوطن، بعد أن أنجز بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقال النيادي اليوم عبر منصة «إكس»:نستودعكم الله إلى الإمارات الحبيبة .

ويمكن للجمهور متابعة التغطية المباشرة لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

شاهدوا عودة رائد الفضاء #سلطان_النيادي إلى أرض الإمارات في بث مباشر اليوم، بدءاً من الساعة الخامسة#نتصدر_المشهد#عودة_سلطان_للوطن pic.twitter.com/NMJPQ1PCxg — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) September 18, 2023

شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية.

وجرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة.

دار زايد تنتظر عودة البطل إلى الوطن..#عودة_سلطان_للوطن pic.twitter.com/BJ21CDR1Bn

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 18, 2023