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عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول التعاون في نيويورك

عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول التعاون في نيويورك
18 سبتمبر 2023 10:25

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب سموه ، أصحاب السمو والمعالي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحث الاجتماع، سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المستمرين بين دول مجلس التعاون.

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  كما استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الخليج وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

حضر الاجتماع، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

المصدر: وام
دول التعاون
نيويورك
عبدالله بن زايد
الولايات المتحدة الأميركية
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