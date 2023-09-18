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الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
18 سبتمبر 2023 09:27

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الوطني للأرصاد
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