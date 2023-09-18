الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 18, 2023
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 22.9°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/2medYsF6do