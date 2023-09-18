تحت رعاية سيف بن زايد.. أكاديمية ربدان تنظم حفلاً لتخريج طلابها

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تُنظِّم أكاديمية ربدان «حفل تخريج دفعة 2023» يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تكريماً لأكثر من 600 خريج استكملوا دراساتهم في تخصُّصات أمنية ودفاعية استراتيجية عدة.

وتشمل الاختصاصات التي درسها المتخرجون الجدد، ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصِّصة في الدفاع، ماجستير العلوم في التحليل الاستخباري، ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية، بكالوريوس العلوم في الشرطة والأمن، بكالوريوس العلوم في الإدارة المتكاملة للطوارئ، بكالوريوس العلوم في الأمن الوطني، بكالوريوس العلوم في إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بكالوريوس العلوم في إدارة استمرارية الأعمال، الدبلوم العالي في الإدارة المتكاملة للطوارئ، الدبلوم العالي في الشرطة والأمن، ودبلوم مسرح الجريمة.

وعبَّر جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن فخره واعتزازه بتنظيم «حفل تخريج دفعة 2023» الذي يشهد تخريجَ كوكبةٍ جديدةٍ من طلبة الأكاديمية. وقال مورس: «نحمل في أكاديمية ربدان رسالةً عظيمة، ونخوض من خلال برامجنا الرائدة على مستوى العالم طموحاً تشاركياً كبيراً مع شركائنا الاستراتيجيين، لرفد مؤسَّسات الدولة المختلفة بالخريجين المؤهَّلين تأهيلاً عالياً، الذين نهلوا من مختلف العلوم والمهارات والخبرات خلال رحلتهم الدراسية في الأكاديمية، للإسهام بفاعلية في رفعة دولة الإمارات وتقدُّمها عالمياً، إلى جانب تعزيز الجاهزية الوطنية ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهُّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات».

وقال سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان: «تعجز الكلمات عن وصف ما نشعر به في هذه اللحظات، ونحن نترقَّب تخريجَ هذه الكوكبة المتميِّزة من خريجي الأكاديمية، الذين يحملون أهدافاً كبيرة لمواصلة مسيرة تطوُّر دولة الإمارات والحفاظ على مقدَّراتها وصون مكتسباتها، وينضمون إلى ركب خريجي الأكاديمية من الكوادر الوطنية المتخصِّصة، التي تلبّي متطلّبات سوق العمل وتعزِّز القدرات التنافسية. ولن تنتهي علاقتنا بطلابنا عند هذا اليوم، بل سنواصل تقديم الدعم اللازم لهم في شتى المجالات من خلال قسم علاقات الخريجين في أكاديمية ربدان».

وإلى جانب الخريجين الذين درسوا على نفقتهم الخاصة، والطلبة الدوليين من مملكة البحرين ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا، سيتضمَّن حفل التخريج مئات الخريجين المبتَعَثين من جهات وطنية، تشمل ديوان ولي العهد، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ديوان الرئاسة، شرطة أبوظبي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بروج، أكاديمية ربدان، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ويأتي «حفل تخريج دفعة 2023» في أكاديمية ربدان تزامناً مع حصول الأكاديمية على جوائز عالمية عديدة في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية المختلفة، إلى جانب مرور 10 أعوام على تأسيسها، وتحقيقها إنجازاتٍ رائدةً في إطار تنفيذها للبرامج الأكاديمية المختلفة، وبرامج تطوير القدرات والتدريب المهني الاحترافي.



