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صقر غباش يلتقي مسؤولاً حزبياً لبلدية شنغهاي

صقر غباش خلال لقائه تشنغ جانجمياو في شنغهاي (من المصدر)
18 سبتمبر 2023 00:51

شنغهاي (الاتحاد)

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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي تشنغ جانجمياو، نائب المدير، نائب سكرتير الحزب لشعب بلدية شنغهاي في اللجنة الدائمة للكونغرس، رئيس بلدية اتحاد نقابات العمال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد المجلس، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين، وما وصلت له من تطور متنامٍ على مختلف الصعد.
وأكد معاليه الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، وأن التعاون بين البلدين آخذ في النمو المستمر، لاسيما في القطاعات التي تشكل اليوم أساساً للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية الدولية، ومنها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والمناخ وحماية البيئة، مشيداً بانتقال هذه العلاقة إلى اتفاقيات الشراكة بين المدن الصينية والإماراتية.
وأشار معاليه إلى إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة» لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، لافتاً إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» أواخر العام الجاري.
ومن جهته، رحب معالي تشنغ جانجمياو بمعالي صقر غباش والوفد المرافق في شنغهاي، مثمناً أهمية هذه الزيارة واللقاءات التي جرت خلالها، مشيراً إلى أن شنغهاي ودبي أقامتا شراكة، مشيداً بمعرضي «إكسبو دبي» وشنغهاي، وهما نقطة تحول كبرى في هذه العلاقات.
وأكد أن الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صقر غباش
شنغهاي
الصين
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