ماجد بن سعود: توثيق تاريخ المنطقة والتمسك بالهوية

أم القيوين (وام)

استقبل الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، اللورد باركنسون، وكيل وزارة الفنون والتراث بوزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، والوفد المرافق له، في جزيرة السينية، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها اللورد إلى الدولة.

وتعرف اللورد خلال جولة على أبرز المواقع الأثرية المكتشفة بالجزيرة، وأهمها موقع دير السينية والذي يعد ثاني دير مسيحي من بعد دير صير بني ياس بأبوظبي، ويعود تاريخه من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي.. كما تعرف اللورد على مراحل المسح والتنقيب الأثري التي جرت بالموقع وأبرز القطع الأثرية المكتشفة.

مغطس صيد اللؤلؤ

وتجول اللورد رفقة رئيس دائرة السياحة والآثار في موقع أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ والتي ازدهرت خلال الفترة ما بين منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي، وتقع هذه المدينة بالقرب من الدير، وقد عثر فيها على أقدم «مغطس لصيد اللؤلؤ»، ما يدل على أن سكّان المدينة عملوا في مهنة الصيد آنذاك. واستمع اللورد باركنسون، خلال الزيارة، إلى شرح مفصّل من المختصين في مجال الآثار عن أبرز الخطط التي انتهجتها الدائرة خلال مواسم المسح والتنقيب الأثري الماضية، كما اطلع على جهود الدائرة وخططها الرامية لموسم التنقيب الأثري 2023 - 2024 والتي تشمل عدداً من المواقع الجديدة من أجل الحفاظ على التراث الثقافي التي تمتلكه الإمارة.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا «سعدنا بزيارة اللورد باركنسون لجزيرة السينية التي لها عبقها الخاص، والتي توثّق تاريخاً طويلاً سطره سكان المنطقة، وكنوزاً أثرية تؤرخ لحقب زمنية مختلفة خلال فترة استيطانهم في المنطقة».