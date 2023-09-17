شرطة أبوظبي تنظم أول ورشة تفاعلية بـ«تقنية VR»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشة تفاعلية حول «الإسعافات الأولية»، وباستخدام تقنية الواقع المعزز «VR»، وذلك في قاعة التدريب الافتراضي «XR» بمقر الأكاديمية، واستفاد منها 580 عضواً من أعضاء «كلنا شرطة». وركزت الورشة على التعريف بالإسعافات الأولية وخطوات تطبيق الإجراءات العملية، وأهمية التعامل مع الحالات المرضية الطارئة، مثل حالات توقف القلب، وجرى خلالها تطبيق سيناريو عملي في الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم خدمات الإنعاش القلبي الرئوي لشخص بالغ وطفل رضيع، كما تم عرض سيناريو من الواقع الافتراضي يحاكي سقوط شخص بالغ في أحد الأماكن العامة.