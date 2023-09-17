برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. أسبوع حافل لبرنامج القيادات  الإعلامية العربية الشابة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الأسبوع الأول من النسخة الخامسة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، والذي يعقد برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، عدداً من الفعاليات وورش العمل التفاعلية في نادي دبي للصحافة ومركز دبي الإبداعي، بالتعاون مع أكاديمية (سي إن إن) وأكاديمية الإعلام الجديد ومؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى زيارات ميدانية شملت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومنصة «شبابنا ثروتنا» ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.

ويشارك في البرنامج 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، من أبرز المواهب الواعدة في مختلف تخصصات الإعلام وصناعة المحتوى.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «الشباب هم صُناع قوتنا الناعمة والأقدر على تقديم صورة مشرفة عن القيم العربية للعالم، من خلال اكتساب المهارات الاحترافية لتطوير محتوى هادف يخدم المجتمعات».

وأضافت معاليها: «واصلنا في هذه النسخة البناء على مكتسبات النسخ السابقة عبر توسيع قاعدة شركاء البرنامج وإضافة مهارات جديدة بشقيها التقني والعملي، وفقاً لتوصيات خبراء التدريب الإعلامي، والتي تعزز القيم الإنسانية والارتباط بالهوية واللغة ورفع جاهزية الشباب للتعامل مع ملف التغير المناخي والاقتصاد الأخضر ومختلف قضايا الاستدامة».

وأضافت معاليها: «استفاد مركز الشباب العربي من الحضور الإعلامي الدولي والإقليمي لكبريات المؤسسات والوكالات بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية التي تترجم رؤية دولة الإمارات في مجال الاستثمار بالمواهب الشابة المبدعة، والتي فتحت أبوابها لنقل المعارف والخبرات والتجارب».

وقدم خبراء من أكاديمية الإعلام الجديد، في مقر نادي دبي للصحافة، ورش عمل عن الذكاء الاصطناعي وأهم أدواته وتطبيقاته .

شمس

ونظم المركز زيارة إلى مدينة الشارقة للإعلام «شمس». وزار منتسبو النسخة الخامسة من البرنامـــج، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما نظم المركز وبالتعاون مع شبكة «سي إن إن»، محاضرتين للمشاركين في البرنامج، تناولتا أهمية استخدام أسلوب السرد القصصي في الأخبار ونقل الحقيقة بمهنية عالية إلى الجمهور.

وقدمت رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، منى بو سمرة، محاضرة عن تجربتها في العمل الإعلامي بعنوان «الإعلام والشباب.. المهارات والقيم».

الحسابات الشخصية

استضاف مقر نادي دبي للصحافة، ورشة تدريبية حول كيفية بناء الحساب المهني على موقع «لينكدإن»، وعن قوة المنصة وعلامتها التجارية والمهنية، بالإضافة إلى تطوير الحسابات الشخصية وبناء الشبكة المهنية وتعزيز المشاركة.

وقدمت الورشة، آلية البحث عن الوظائف والشراكات العملية، بناءً على مهارات الأشخاص والمعلومات الموجودة على صفحاتهم الشخصية على الموقع، وكيف يمكن جذب الشركات وأصحاب الأعمال من خلال الاطلاع على حساب شخصي مهني يرتكز على الحقائق والإنجازات العملية.

وشهد البرنامج ورشة عمل عن صناعة الأفلام بدعم من «شباب نيكون»، بعنوان «القادة العرب الشباب»، وعرضت الورشة نبذة عن شركة «نيكون» وآخر إصداراتها بما يلبي حاجة القطاعات كافة، وعرضت عدداً من النماذج الخاصة بالكاميرات وطريقة عملها ومميزاتها الجديدة، وأهميتها في صناعة المحتوى الإعلامي وتلبية رؤية صانعي المحتوى، كما تدرب المشاركون على احترافية التصوير بشقيه الفوتوغرافي والفيديو غرافي.

هذا ويستمر عمل البرنامج حتى 28 سبتمبر، وسيشارك فريق القيادات الإعلامية، في عدد من الفعاليات والمنتديات الإقليمية في الإمارات، أبرزها منتدى الإعلام العربي في دبي، بالإضافة إلى المشاركة في ورش عمل وزيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية العربية والدولية في دولة الإمارات، ولقاءات مع قادة ورؤساء عدد من المؤسسات وصناع القرار، بهدف الاطلاع على نماذج وتجارب إعلامية لخبراء من كل الدول العربية ومن مختلف تخصصات الإعلام.